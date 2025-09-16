إيران في اجتماع جنيف الطارئ: العدوان الإسرائيلي على قطر تهديد للسلام الإقليمي والعالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي بحريني في كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن هذا العدوان يحمل رسالة واضحة؛ ليس لكيان زاخرٍ بالإبادة الجماعية الممنهجة والعدوان المستمر والتفاخر الزائف بارتكاب هذه الجرائم، بل لنا جميعًا، وهو تحذيرٌ جدّيٌّ بأن تقاعسنا وتقصيرنا في الالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية قد أدّى إلى كيانٍ شريرٍ يُدمّر النظام والأمن العالميين".

وأضاف: "نظام الفصل العنصري هذا لا يلتزم بالقانون الدولي، ولا يفهم لغة الأمم المتحضرة، ولا يؤمن بالتفاوض والسلام والاستقرار. لم يتوقف الكيان الإسرائيلي عن جرائمه وعملياته الإبادة الجماعية لمدة أسبوعين إلا بعد أن اتخذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءاتٍ حاسمة. إذا لم يُبدِ المجتمع الدولي ردًا جادًا، فإن عدوان إسرائيل وتوسعها سيستمران بلا هوادة، وينتشران كالورم السرطاني، وسيُشكّلان تهديدًا لجميع دول المنطقة. نحن مُلزمون بالدفاع عن شعبنا وإنسانيتنا بكل الوسائل اللازمة".

أكد السفير الإيراني: "نؤكد تضامننا الكامل مع شعب وحكومة قطر، وندعم جميع الخطط والأفكار الرامية إلى محاسبة إسرائيل".

عُقد اليوم الثلاثاء (16 سبتمبر/أيلول 2025ـ) اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "التحقيق في العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على دولة قطر" في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وعُقد الاجتماع بناءً على طلب المجموعة الإسلامية وحكومة قطر، وردًا على هجوم الكيان الإسرائيلي على قطر.

في بداية الاجتماع، شرحت مريم بنت علي بن ناصر آل مسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، أبعاد الهجوم الأخير، واعتبرته انتهاكًا واضحًا لسيادة بلادها وسلامة أراضيها، وتهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي بيان مشترك، أدانت المجموعة الإسلامية عدوان الكيان الإسرائيلي على قطر، واصفةً إياه بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهجوم مباشر على عملية الوساطة القطرية في الأزمة الإنسانية الفلسطينية. حذّرت هذه الدول من أن الإجراء الاستفزازي الإسرائيلي يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وأن على المجتمع الدولي إجبار الكيان على وقف الهجمات ومحاسبته. كما وصفت دول أوروبية وأفريقية وأميركية لاتينية هذه الهجمات بأنها غير قانونية وغير مقبولة.

