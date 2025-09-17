تفكيك شبكة لتهريب الوقود في «جويبار» وضبط 600 ألف لتر من الديزل المهرّب

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح حميد رضا آقايي أنّ العملية نُفّذت ضمن الإجراءات الوقائية والضربات الموجّهة ضد مخلّي الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع قوات الحرس الثوري في المحافظة.

وأشار إلى أنّ المتهمَين الرئيسيين — اللذين كانا يلعبان دوراً محورياً في الشبكة — أُحيلا بعد توقيفهما إلى السجن بقرار قضائي بالحبس الاحتياطي، على أن يبقيا قيد التحقيق حتى استكمال كافة الإجراءات.

وأكد المدعي العام أنّ التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع أبعاد القضية وتحديد بقية المتورطين، مشدداً على أنّ الملف سيبقى مفتوحاً حتى استئصال الشبكة بالكامل.

/انتهى/