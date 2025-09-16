خالد القدومي: في غزة، لدينا عائلاتٌ قدّمت 70 شهيدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال خالد القدومي، ممثل حركة حماس في إيران، في حفل تكريم 25 شهيدًا من العائلة الكريمة والمجاهدين، الذي أقامته الأمانة الدائمة لمؤتمر فلسطين في طهران، إن الإيرانيين ليسوا فقط داعمين لفلسطين، بل شركاء لنا أيضًا. الشهيد هو من يكون حاضرًا. من أسماء الله الحسنى الشهيد؛ وهذا يعني أنه لا يخفى على أحدٍ شيءٌ من علم الشهيد، وكلمة الشهيد تعني الحي، وهي مذكورةٌ أيضًا في القرآن الكريم. كما نهى الحديث النبوي عن استخدام كلمة "ميت" للإشارة إلى الشهيد. الشهداء أحياءٌ يُرزقون.

وتابع: "يشهد الشهداء أمام الله أنهم ضحوا بدمائهم من أجل قبلة المسلمين الأولى وفي سبيل المقدسات. والآن يتعرض الكيان الصهيوني لضغوط من جميع الدول، وقادة هذا الكيان لا يستطيعون التنقل بسهولة في البلدان".

وأضاف ممثل حركة حماس في إيران: "في غزة، لدينا عائلات قدمت 70 شهيدًا؛ لا أحد يضاهيهم في حكمة الشهداء ولا يعرف حقيقة العدو. الشهداء لنا مدرسة فكرية؛ فقد قال النبي (ص): "طريق النار سهل، أما طريق الجنة فهو طريق نعبده، وهذا هو الشهادة، وننال ثوابها من الله".

واختتم ممثل حركة حماس في إيران: "كان الأستاذ حرب شهيدًا من الطراز الرفيع في غزة، ودربه مستمر".

