روسيا تعلن استعدادها لإرسال الأسلحة الحديثة إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شويغو: "نحن مستعدون للتعاون في كافة المجالات، بما في ذلك إرسال الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية".

وأضاف: "نحن مستعدون لتقديم أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية من صنع روسيا للجانب العراقي، والتي أثبتت فعاليتها التكتيكية والتقنية في ظروف القتال الحقيقية خلال العملية العسكرية الروسية".

ووصل شويغو أمس الثلاثاء إلى بغداد في زيارة عمل، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، واستعرض الجانبان العلاقات بين البلدين.

وأشار السوداني الى أهمية التعاون والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، مؤكدا على ضرورة مساهمة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الظالمة على غزة.

من جانبه نقل شويغو تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السوداني وتأكيده على مشاركة العراق في القمة الروسية العربية المقرر عقدها الشهر المقبل، مشددا على حرص روسيا وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات.

/انتهى/