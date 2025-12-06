الولايات المتحدة تعترف بفشل مشروعها لتغيير النظام في إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم توم باراك، المبعوث الخاص لترامب إلى سوريا، في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال، أن وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب وماركو روبيو لا يدعمان أي عملية لتغيير النظام في إيران، بل يسعيان إلى إيجاد حلول إقليمية.

وأقرّ باراك بالجهود التدخلية الأمريكية في إيران، وقال إن واشنطن حاولت مرتين تغيير النظام في إيران ولم تُحقق نتائج. وأضاف باراك أنه ينبغي ترك هذه القضايا لدول المنطقة، وأن مثل هذه الخطوة ستكون أكثر حكمة.

وأكد باراك أن الحكومة الأمريكية مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي الوقت نفسه، وضع شرطًا مسبقًا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً إن على طهران إظهار الجدية والتوقف عن دعم قواتها الإقليمية.

وفيما يتعلق بسوريا، قال أيضاً إن الولايات المتحدة ترى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين دمشق والكيان الإسرائيلي بشأن الحدود والمناطق الآمنة، ومن ثم التحرك نحو تطبيع العلاقات.

