اللواء باكبور: التحية العسكرية للمصارعین والمدربين خلقت معنى يتجاوز مجرد انتصار رياضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، رسالة عقب فوز فريق المصارعة الحرة الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية في بطولة العالم 2025 في زغرب، مؤكدًا: في هذه الفترة من المنافسات، خلقت المشاهد الخالدة والمثيرة مثل التحية العسكرية للرياضيين والمدربين، والاحترام الصادق والهادف لعلم البلاد ثلاثي الألوان، وتكريم شهداء الاقتدار الوطني رفيعي المستوى، معنى يتجاوز النصر الرياضي، وأظهرت للعالم التبلور المجيد للكرامة الوطنية وثقافة مقاومة الأمة الإيرانية. نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أظهرت بطولة المنتخب الوطني للمصارعة الحرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المفعمة بالفخر والاعتزاز، في بطولة العالم في زغرب 2025، تجسيدًا رائعًا للقوة الوطنية والحماسة والتضامن بين الشباب الإيراني، وملأ قلوب شعب إيران الإسلامية العزيز والفخور بالحماس والبهجة.

هذا النصر الباهر، الذي تحقق بجهود دؤوبة وطموحات عالية وعزيمة راسخة من أبناء هذا الوطن المزدهر، أثبت أن شباب إيران الغيور، المتوكل على الله تعالى، والمتمسك بأهل البيت المعصومين الطاهرين (عليهم السلام)، والمعتمد على ثقافة التضحية والجهاد والوفاء والفروسية، قادر على رفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة بعز وعظمة وشموخ على قمم العالم.

خلال هذه الفترة من المنافسة، شكّلت المشاهد الخالدة والمثيرة، كالتحية العسكرية للرياضيين والمدربين، والاحترام الصادق والعميق لعلم البلاد ثلاثي الألوان، وتكريم شهداء الاقتدار الوطني، معنىً يتجاوز مجرد انتصار رياضي، وكشفت للعالم عن التبلور المجيد للكرامة الوطنية وثقافة الصمود للشعب الإيراني.

مع تهنئة قائد الثورة الإسلامية العظيم (حفظه الله)، والشعب الإيراني الكريم، والأسرة الرياضية العظيمة في البلاد، ومجتمع المصارعة على هذا النجاح التاريخي، أقدر الجهود القيّمة التي بذلها المدربون والأبطال ومسؤولو اتحاد المصارعة، وأدعو الله عز وجل أن يديم على هؤلاء الأبطال الشجعان دوام التوفيق والنجاح، وأن ينعموا بمزيد من الفخر والاعتزاز ببلوغ قمم الشرف العالمية.

نأمل أن تُلهم هذه الانتصارات جيل الشباب في البلاد في جميع ميادين الشرف والاعتزاز بالإيرانيين الأعزاء، وأن تبقى راية جمهورية إيران الإسلامية المقدسة خفاقةً دائمًا.

اللواء محمد باكبور

القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

/انتهى/