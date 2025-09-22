البرلمان الإيراني يشيد بإنجاز منتخبي المصارعة الحرة والرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الذي نُشر عقب فوز المنتخبين ببطولة العالم التي أُقيمت في كرواتيا: سجل تاريخ الرياضة الإيرانية صفحة مشرقة من المجد والعزة، حينما اعتلى أبطال هذا الوطن منصات التتويج العالمية بعزيمة صلبة وإيمان راسخ، وجعلوا النشيد الوطني الإيراني يصدح في أرجاء العالم.

هذا الإنجاز التاريخي وغير المسبوق، حيث حصد المنتخبان الوطنيان للمصارعة الحرة والرومانية معاً لقب بطولة العالم لأول مرة، يستحق أن يُقدَّم هدية إلى الشعب الإيراني العزيز، ولا سيما عائلات الأبطال.

وقد تحقق هذا الانتصار في وقت يبذل فيه أعداء الأمة المستكبرون قصارى جهدهم عبر الضغوط القصوى والظالمة لثني عزيمة الإيرانيين، لكن شباب هذا الوطن أثبتوا مرة أخرى أن إيران القوية، بالإيمان والوحدة والإصرار، لن تُهزم، وستظل واقفة كالجبل الشامخ.

إن هذا الفوز لا يقتصر على كونه إنجازاً رياضياً فحسب، بل يحمل رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الإيراني، معتمداً على طاقاته البشرية المؤمنة، المتخصصة، الملتزمة، والمفعمة بالروح الدينية والوطنية، قادر على التألق في مختلف المجالات واعتلاء قمم النجاح.

هذا التتويج ثمرة الجهد المتواصل للمصارعين الشباب الموهوبين، وإيمانهم الراسخ، إلى جانب القيادة المخلصة للجهاز الفني وخاصة السيدين بجمان درستكار وحسن رنكرز، وكذلك الإدارة الحكيمة والبارزة للدكتور علي رضا دبير، رئيس اتحاد المصارعة، الذي بفضل بصيرته أُتيحت أرضية هذا الإنجاز الكبير.

نأمل أن يكون هذا الانتصار الفريد، الذي بعث موجة من الفرح والفخر الوطني في قلوب ملايين الإيرانيين، وحظي بتقدير سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بدايةً لمزيد من النجاحات لوطننا العزيز في شتى الميادين.

وإذ نُحيي هذا الإنجاز التاريخي، نسأل الله العلي القدير دوام التوفيق والعزة لجميع أفراد المنتخبين الوطنيين في الساحات الدولية.

