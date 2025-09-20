المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يتوج بطلاً للعالم مبكرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُقام بطولة العالم للمصارعة اليونانية الرومانية في زغرب، كرواتيا، وبينما يُصادف غداً اليوم الختامي للبطولة، فقد فاز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة اليونانية الرومانية بلقب البطولة قبل يوم واحد بفوزه بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية.

وفي ختام اليوم الثاني، فاز المصارعان الإيرانيان أمين ميرزازاده في وزن 130 كجم وغلام رضا فرخي في وزن 82 كجم بالميدالية الذهبية. كما فاز بيام أحمدي، وهو مصارع آخر في وزن 55 كجم، بالميدالية الفضية. في الوقت نفسه، يتأهل محمد هادي ساروي، المتأهل للنهائيات في المصارعة اليونانية الرومانية، إلى النهائي يوم السبت، وهو قادر على الفوز بميدالية ذهبية أخرى. وفي حال فوز دانيال سهرابي، سيُنزل إلى مجموعة الخاسرين، مما يمنح إيران فرصة للفوز بميدالية برونزية.

يضم المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة اليونانية الرومانية ثلاثة لاعبين وطنيين سيجتازون الدور التمهيدي، وهم من بين المرشحين للفوز بالميداليات يوم السبت.

في وقت سابق، فاز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة أيضًا بلقب بطولة العالم قبل يوم واحد من نهاية البطولة، لتكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المصارعة الإيرانية التي يفوز فيها كل من المنتخبين الوطنيين للمصارعة الحرة والرومانية بلقب بطولة العالم.

فاز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة بلقب بطولة العالم للمرة السادسة في تاريخه في بطولة العالم 2025 في زغرب، كرواتيا، بفوزه بميداليتين ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات، برصيد 145 نقطة. في تصنيف الفرق، فازت إيران بالبطولة برصيد 145 نقطة، وحل الفريق الأمريكي ثانيًا برصيد 134 نقطة. كما جاء الفريق الياباني ثالثًا برصيد 111 نقطة. سبق للمصارعة الحرة الإيرانية أن فازت بلقب بطولة العالم خمس مرات، آخرها قبل 12 عامًا خلال بطولة العالم 2013 في المجر.

سبق لإيران أن صعدت إلى منصة التتويج في بطولة العالم أعوام 1961، 1965، 1998، 2002، و2013. كما فاز فريق المصارعة الحرة الإيراني بلقب بطولة العالم تسع مرات في أعوام 1971، 1973، 1995، 2006، 2011، 2014، 2015، 2022، و2023، وحصل أيضًا على المركز الثالث 14 مرة.

