مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الإيراني والفرنسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال الاتصال، رفض وزير الخارجية الإيراني تفعيل ما يُعرف بآلية "سناب باك" من قبل الدول الأوروبية في مجلس الأمن، واعتبره فاقداً لأي وجاهة سياسية أو قانونية، ومجرد خطوة من شأنها تأجيج التوتر والأزمات.

عراقجي جدّد التأكيد على الطبيعة السلمية البحتة للبرنامج النووي الإيراني، مذكّراً بالاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومضيفاً: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما اعتبرت الدبلوماسية السبيل الوحيد لتسوية القضايا الدولية، بما فيها ملفها النووي، وهي مستعدة لأي حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة."

كما بحث الجانبان أوضاع العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية، وأكدا ضرورة استمرار التواصل والتشاور المشترك بين طهران وباريس.

