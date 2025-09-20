قدرات إيران للإنتاج المشترك للمعدات الطبية مع الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح نائب المدير الفني للمعدات الطبية في هيئة الغذاء والدواء في تصريح صحفي: فيما يتعلق بالصين، يجري العمل على وضع اتفاقيات تركز على التعاون المشترك في مجال الصحة.

وأضاف: تشمل مقترحات إيران للجانب الصيني الإنتاج المشترك للمعدات الطبية، واستثمار جهات صينية في إيران لإنتاج منتجات عالية التقنية في مجال المعدات الطبية، وتوريد المواد الخام من الصين، وإنشاء خطوط ائتمان لتوريدها، بالإضافة إلى شراء معدات طبية بجودة مناسبة وحاصلة على موافقات دولية.

وتابع: كما يتم حاليًا توريد المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية والمعدات الطبية من مصادر مختلفة، بما في ذلك الدول الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى الصين.

وشدد: الإنتاج المشترك للأدوية والمعدات مع الصين يمكن أن يحقق العديد من الفوائد، بما في ذلك خلق فرص العمل داخل البلاد، وتحسين المستوى التكنولوجي للصناعات المحلية، وتلبية احتياجات البلاد من خلال خفض أسعار الصرف، وتوفير منصة مناسبة لتصدير المعدات الطبية المنتجة بشكل مشترك بين إيران والصين.

/انتهى/