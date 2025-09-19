مسؤول إيراني: اتفاقية أوراسيا تؤدي إلى خفض التكاليف الجمركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح مستشار الشؤون الدولية والاتفاقيات التجارية في منظمة التطوير التجاري الايرانية "مير هادي سيدي"، اليوم الجمعة خلال اجتماع "شرح القدرات التجارية مع دول أوراسيا" المقام في مدينة تبريز (شمال غرب البلاد)، أوضح أن هذا الرقم بالغ الأهمية؛ لافتا إلى أن الواردات من دول الاتحاد باتت معفاة في 87 بالمئة من البنود الجمركية.

وأضاف هذا المسؤول، أن اتفاقية أوراسيا تعد نقطة تحول في التجارة الخارجية لإيران، حيث أزيلت كذلك العديد من العوائق غير الجمركية، وبات تسجيل طلبات استيراد السلع الممنوعة من أوراسيا متاحا (باستثناء عدد محدود منها).

وأشار إلى أن صادرات إيران إلى دول أوراسيا، قبل تنفيذ الاتفاقية، كانت تبلغ في المتوسط 600 مليون دولار سنويا، لكن بعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ ارتفعت تدريجيا لتصل العام الماضي إلى نحو ملياري دولار، أي ما يزيد عن 3 أضعاف.

وختم مسؤول المفاوضات التجارية بين إيران والاتحاد الأوراسي تصريحاته بالقول : إن دول الاتحاد تستورد سنويا ما بين 350 إلى 400 مليار دولار، ما يعني أن إيران أمام سوق واسعة وذات طلب مرتفع، وهو ما يستدعي مزيدا من الاهتمام والحرص على استثمار هذه الفرصة الستراتيجية.

/انتهى/