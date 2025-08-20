بيلاروسيا تلغي تأشيرات الدخول للإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير السياحة الايراني، سيد رضا صالحي أميري: "في إطار تعزيز العلاقات للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول رابطة الدول المستقلة في البريكس ودول أوراسيا ودول المنطقة الأخرى التي نقيم معها أنشطة تجارية وسياسية واقتصادية وثقافية وسياحية، زرنا أرمينيا أمس، وتوصلنا إلى اتفاقيات ممتازة".

وأضاف: زرنا بيلاروسيا الليلة الماضية، وبدأت محادثات بناءة بين الرئيسين الإيراني والبيلاروسي. وُقّعت أكثر من عشر وثائق في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياسية والثقافية والسياحية. بهذه الاتفاقيات العشر، بدأنا فصلًا جديدًا في علاقاتنا مع بيلاروسيا. تُعد بيلاروسيا من الدول ذات القدرات الاقتصادية الكبيرة، حيث تمتلك حوالي 30% من طاقة المركبات الثقيلة في العالم. وفي مجال الصناعة، تتمتع أيضًا بقدرة جيدة على تصدير الأخشاب ومنتجات الألبان.

وصرح صالحي أميري: أدانت بيلاروسيا عدوان الكيان الصهيوني زالولايات المتحدة على بلادنا بشدة. واليوم، أعلن رئيس بيلاروسيا سياسته الحاسمة لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبناءً على ذلك، تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في المجال الصناعي، وتم النظر في توسيع العلاقات السياسية.

وقال: "يهتم شعب بيلاروسيا بالطبيعة والشمس والتراث الثقافي والسياحة في إيران. كما يهتم الإيرانيون بهذه المنطقة. لكن العائق الذي واجهناه كان الرحلات الجوية المباشرة، والتي تم الاتفاق عليها. أما العائق الثاني فكان التأشيرات، التي أصدر رئيس بيلاروسيا أمرًا بإلغاء عوائقها في اجتماع مشترك مع رئيس إيران. لذا، في المستقبل القريب، سنشهد أفقًا جديدًا في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبيلاروسيا".

تجدر الإشارة إلى أن إيران ألغت سابقًا تأشيراتها للمواطنين البيلاروسيين من جانب واحد.

