بزشكيان: التعاون الثنائي والموسع هو الحل لتحييد العقوبات الأمريكية

قال الرئيس بزشكيان في اجتماع مع رئيس بيلاروسيا إن فرض العقوبات على بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية جاء لأن الولايات المتحدة لا تريد استقلال الدول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الرئيس بزشكيان في اجتماع مع رئيس بيلاروسيا مواقفنا مشتركة في جميع المحافل الدولية. الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤسسات دولية مثل أوراسيا وبريكس وشنغهاي قد أرست أرضية جيدة لإقامة علاقات ثنائية بناءة.

وأضاف ان تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها الأحادية الجانب غير مقبولة. إنهم يريدون فرض آرائهم ومعتقداتهم على الدول الأخرى بالقوة.

وأكد أن فرض العقوبات على بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية جاء لأن الولايات المتحدة لا تريد استقلال الدول. واليوم، بالتفاهم والتعاون، يمكننا تحييد العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة.

