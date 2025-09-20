أبطحي: على الدول إنهاء حياة الكيان الصهيوني بتشكيل جبهة موحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حول الوضع في المنطقة بعد عدوان الكيان الصهيوني على قطر، صرّح السيد مجتبى أبطحي، الأمين العام لمؤتمر انتفاضة فلسطين: هناك فرصة فريدة أمام شعوب المنطقة لتغيير الظروف المفروضة عليها منذ سنوات والتي منعتها من القتال والدفاع عن نفسها، وقد رُسمت صورة للعالم مستسلمة طوال هذه السنوات.

وتابع قائلاً: "لقد سنحت الفرصة للشعوب للتحرك نحو الكيان الصهيوني، من خلال التعاون الحقيقي وتشكيل جبهة موحدة، لوقف اعتداءات هذا الكيان والقضاء على بذرة الفساد هذه".

وبخصوص إمكانية مبادرة الجمهورية الإسلامية لخلق وحدة بين الدول لمحاربة الكيان الصهيوني، صرّح الأمين العام لمؤتمر انتفاضة فلسطين: "يمكننا بالتأكيد أن نكون مصدر إلهام لمختلف الشعوب كرواد في هذا المجال، وكما كانت قلوب العديد من الشعوب وبعض الحكام معنا خلال حرب الاثني عشر يومًا، فإن هذا الدعم الآن أكبر، ويمكننا أن نخدم الشعوب بتجارتنا ، ويمكنهم أيضًا أن يكونوا جزءًا من الجانب الصحيح من التاريخ ويدعموا المقاومة".

