  1. السياسة
٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠

خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى

"علي لاريجاني" و"محمد رضا عارف" ومحمد جواد ابطحي" مرشحون لرئاسة المجلس

"علي لاريجاني" و"محمد رضا عارف" ومحمد جواد ابطحي" مرشحون لرئاسة المجلس

اعلن مجلس الشورى الإسلامي خلال جلسته اليوم الاحد عن اسماء مرشحي رئاسة المجلس للدورة القادمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي اعلن خلال جلسته العلنية اليوم الاحد عن ثلاثة اسماء تم ترشيحهم لرئاسة المجلس للدورة القادمة.

ووفقا لذلك تم ترشيح كل من "علي لاريجاني" و"و"محمد رضا عارف" ومحمد جواد ابطحي" لرئاسة المجلس./انتهى/

رمز الخبر 1894941

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