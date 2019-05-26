"علي لاريجاني" و"محمد رضا عارف" ومحمد جواد ابطحي" مرشحون لرئاسة المجلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس الشورى الإسلامي اعلن خلال جلسته العلنية اليوم الاحد عن ثلاثة اسماء تم ترشيحهم لرئاسة المجلس للدورة القادمة.

ووفقا لذلك تم ترشيح كل من "علي لاريجاني" و"و"محمد رضا عارف" ومحمد جواد ابطحي" لرئاسة المجلس./انتهى/