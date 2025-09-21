  1. الاقلیمیة
الهلال الأحمر الإيراني ترسل60 طنًا من مواد الإغاثة إلى متضرري الفيضانات في باكستان

أعلن رئيس منظمة الإغاثة في جمعية الهلال الأحمر عن إرسال شحنة من مواد الإغاثة من جمعية الهلال الأحمر بجمهورية إيران الإسلامية إلى متضرري الفيضانات في باكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح بابك محمودي، رئيس منظمة الإغاثة في جمعية الهلال الأحمر، بأن إرسال المساعدات الإنسانية يُعدّ من المهام الرئيسية للهلال الأحمر، وقال: "يتم تجهيز هذه المواد وفقًا للاحتياجات الأساسية لضحايا الفيضانات في باكستان، ويتم تحميلها وإرسالها بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية".

وأضاف: "في هذه المرحلة من الإغاثة، تم إرسال ما مجموعه 60 طنًا من المواد الأساسية، بما في ذلك 25,600 كيلوغرام من البطانيات، و27,780 كيلوغرامًا من الأرز، و2,840 كيس شاي يزن 1,420 كيلوغرامًا، و426 كرتونة من الملابس تزن 2,600 كيلوغرام، إلى المتضررين".

وأكد بابك محمودي: أنه بالإضافة إلى إرسال المساعدات البيولوجية والغذائية، فإن جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أيضًا لإرسال فرق الإغاثة والعمليات إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات إذا لزم الأمر.

