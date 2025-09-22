  1. الدولية
كيم: «لن نتنازل أبداً عن ترسانتنا النووية»

صرّح زعيم كوريا الشمالية أنّه يحتفظ شخصياً بذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكنه شدّد في الوقت نفسه على موقف بلاده الحاسم حيال برنامجها النووي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال كيم إنّ «الولايات المتحدة إذا تخلّت عن هوسها العبثي بنزع سلاحنا، واعترفت بالواقع ورغبت في تعايش حقيقي سلمي، فليس هناك ما يمنع الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أميركا».

وأضاف أن «محاولات واشنطن وسيئول الأخيرة لإجراء محادثات ليست صادقة، لأنَّ القصد الأساسي لم يتغير؛ وهو إضعاف كوريا الشمالية وتفكيك نظامها».

وتابع لافتاً إلى أن «العالم يدرك جيداً ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تضطر دولة إلى التخلي عن سلاحها النووي»، مؤكداً بصراحة: «لن نتخلى أبداً عن أسلحتنا النووية».

