وزارة الاستخبارات الإيرانية توجه ضربة قاسية لشبكة المناوئين للثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء تم تحديد هوية ثلاثة أعضاء آخرين من العناصر المرتبطة بقناة "صيد المرتزقة= شكار مزدور" على تيليغرام غرب غربي محافظة مازندران، حيث تم اعتقالهم من قوات مديرية الاستخبارات العامة في المحافظة.

تسعى هذه القناة، من خلال نشر أخبار كاذبة ومحتوى استفزازي، إلى تأجيج الرأي العام ودفع جمهورها إلى اتخاذ إجراءات مضادة للأمن.

تمكن قوات الأمن من تحديد هوية الشبكة الداعمة والشركاء الرئيسيين لهذه الحركة، وتفكيكها من خلال تنفيذ إجراءات استخباراتية وعملياتية دقيقة.

وتم تحديد هوية جميع متابعي هذه القناة وشركائها، ويُنصح بمغادرتها في أقرب وقت ممكن.

سيتم منح العفو الإسلامي للأشخاص الذين تعاونوا مع هذه المجموعة حتى الآن إذا قدموا أنفسهم للأجهزة القضائية والأمنية.

