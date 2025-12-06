https://ar.mehrnews.com/news/1965816/ ٠٦/١٢/٢٠٢٥، ٣:٣٠ م رمز الخبر 1965816 إيران المجتمع إيران المجتمع ٠٦/١٢/٢٠٢٥، ٣:٣٠ م أصداء واسعة لمناورات بحرية الحرس الثوري الإيراني شكّل الاستهداف الدقيق والبعيد المدى للصواريخ الإيرانية موضوعًا تناولته معظم وسائل الإعلام الأجنبية. رمز الخبر 1965816 کپی شد محتوى ذات صلة تفاصيل جديدة عن مسيرة "حديد-110" الانتحارية مناورات "سهند-2025"؛ تعزيز مكانة إيران في شبكة شنغهاي للأمن الجماعي اللواء باكبور: القوات البحرية للحرس الثوري مجهزة بجميع الأسلحة اللازمة لمواجهة العدو العمید نائيني: عطلنا مصفاة حيفا بدفعتين من الصواريخ، واستهدفنا مركزًا للموساد خلف 36 قتيلا سمات الحرس الثوري ايران مناورات عسكرية
تعليقك