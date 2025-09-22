الاتحاد العالمي للمصارعة يشيد ببطولة إيران للمصارعة اليونانية الرومانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فيما يتعلق بأول لقب لإيران في بطولة العالم للمصارعة اليونانية الرومانية للفرق، كتب الاتحاد العالمي للمصارعة: "فازت إيران بسهولة بلقب الفرق برصيد 180 نقطة، أي ما يقرب من ضعف رصيد صاحب المركز الثاني، لتصبح بطلة لأول مرة في فئتي المصارعة الحرة والرومانية. وأنهى هذا الفريق الآسيوي القوي مشاركته بأربع ذهبيات وثماني ميداليات في المصارعة اليونانية الرومانية. وجاءت أذربيجان في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، وأوزبكستان في المركز الثالث برصيد 72 نقطة. وكان لكل من البلدين بطل.

كما أشار الاتحاد العالمي للمصارعة إلى بطولة سعيد إسماعيلي في فئة وزن 67 كجم، وكتب: فاز إسماعيلي بالميدالية الذهبية في أول مشاركة له في بطولة العالم للكبار. لم يستطع أي مصارع هزيمته، ووصل إلى النهائي بأربعة انتصارات متتالية بتفوق فني.

وقال: بخطة ذكية في النهائي، تغلبت على خصمي (هاست جعفروف) بنتيجة ٢-١، وأصبحت بطل هذه الفئة من الوزن. أي شخص يصل إلى النهائي هو مصارع جيد بلا شك، لكنني لم أرغب في المخاطرة غير الضرورية في النهائي. كانت لدينا خطة واضحة للفوز، والحمد لله نجحت وفزنا.

وأضاف الاتحاد العالمي للمصارعة: "قدم إسماعيلي أداءً رائعًا في السنوات الأخيرة. لم يتلقى سوى هزيمة واحدة منذ عام ٢٠٢١، وكانت أمام الكوبي لويس هورتا بنتيجة ٩-٧ في نصف نهائي بطولة بودابست للتصنيف في يونيو ٢٠٢٤.

بالإضافة إلى ذهبية باريس، تشمل إنجازاته أيضًا لقبين متتاليين في بطولة آسيا عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥. بعد فوزه سابقًا بميداليات ذهبية في بطولتي العالم تحت ١٧ عامًا وتحت ٢٠ عامًا، لا يحتاج سوى إلى بطولة العالم تحت ٢٣ عامًا لإكمال "البطولة الكبرى الذهبية"، التي تشمل أيضًا الأولمبياد.

وقال بطل المصارعة اليونانية الرومانية الإيراني: "كانت هذه أول مشاركة لي في بطولة العالم للكبار. قبل ذلك، شاركت في الأولمبياد، حيث فزت لحسن الحظ بميدالية ذهبية، وهنا تمكنت من تكرار تلك الذهبية الأولمبية لأثبت جدارتي مرة أخرى".

