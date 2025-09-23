مهنئا فوزهم ببطولة العالم..اللواء موسوي: فخر المصارعين بالعلم الوطني أظهر للعالم الغيرة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في رسالة بمناسبة البطولة المتزامنة للفرق الوطنية الإيرانية في المصارعة الحرة والمصارعة اليونانية الرومانية في بطولة العالم للمصارعة 2025 في كرواتيا: "لقد ملأت انتصاراتكم المتتالية قلوب الشعب الإيراني الصامد والمؤمن بالفخر والأمل".

وأضاف اللواء موسوي: "ملحمتكم تتجاوز مجرد نجاح رياضي"، مبينا: "هذا النصر انعكاس لروح الصمود والكفاح والثقة بالنفس الوطنية التي خيبت آمال الأعداء وأعادت الأمل إلى الأصدقاء".

وشدد: "العمل الشجاع والهادف الذي قام به المصارعون الإيرانيون في احترام العلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقديم التحية الوطنية أمام العالم هو رسالة واضحة عن الهوية الثورية والغيرة الوطنية للإيرانيين والتي أرست مكانة رياضة البطولية في خطاب المقاومة".

