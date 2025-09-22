  1. إيران
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:١٦ م

بلدية طهران تعلن عن بناء ثلاثة ملاعب تتسع لـ20 إلى 35 ألف متفرج

أعلن عليرضا زاكاني، عمدة طهران، عن خطط لبناء ثلاثة مجمعات رياضية جديدة في العاصمة، بطاقة استيعابية تتراوح بين 20 و35 ألف متفرج، مشيراً إلى أن المفاوضات مع المقاولين جارية، وقد عُقد أمس اجتماع مفصل بهذا الخصوص.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال زاكاني خلال افتتاح تجهيزات جديدة في معسكر المنتخب الوطني:

"نعتبر أنفسنا ملتزمين بخدمة الرياضة، سواء كرة القدم أو المصارعة أو أي من الألعاب الأخرى، ولا نفرّق بينها."

وأوضح أن الملاعب الجديدة ستُبنى وفق المعايير العالمية، بحيث يكون أحدها مخصصاً للنساء، وآخر لذوي الإعاقة والمحاربين القدامى، والثالث للاستخدامات الرياضية العامة. كما أشار إلى أن مواقع إنشاء هذه الملاعب قد حُددت بشكل أولي.

وختم زاكاني بتصريح سياسي ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلاً:

"الكيان الصهيوني لا مكان له في قلوب الشعوب، فقد تسبب في استشهاد أكثر من 65 ألف شخص في غزة، وهو اليوم أبغض كيان على وجه الأرض مع حلفائه."

