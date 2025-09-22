بلدية طهران تعلن عن بناء ثلاثة ملاعب تتسع لـ20 إلى 35 ألف متفرج

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال زاكاني خلال افتتاح تجهيزات جديدة في معسكر المنتخب الوطني:

"نعتبر أنفسنا ملتزمين بخدمة الرياضة، سواء كرة القدم أو المصارعة أو أي من الألعاب الأخرى، ولا نفرّق بينها."

وأوضح أن الملاعب الجديدة ستُبنى وفق المعايير العالمية، بحيث يكون أحدها مخصصاً للنساء، وآخر لذوي الإعاقة والمحاربين القدامى، والثالث للاستخدامات الرياضية العامة. كما أشار إلى أن مواقع إنشاء هذه الملاعب قد حُددت بشكل أولي.

وختم زاكاني بتصريح سياسي ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلاً:

"الكيان الصهيوني لا مكان له في قلوب الشعوب، فقد تسبب في استشهاد أكثر من 65 ألف شخص في غزة، وهو اليوم أبغض كيان على وجه الأرض مع حلفائه."

