قطار طهران – أنقرة قيد المتابعة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح موسوي أن قطار طهران – قد تم تدشينه وكان محط ترحيب الركاب، وحتى خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يوماً، كان القطار يعمل بشكل منتظم وفق الجدول المخطط.

وأضاف أن مباحثات جارية مع السكك الحديدية التركية لإطلاق خط القطار بين طهران – وان – أنقرة والعكس، مشيراً إلى وجود بعض القيود في سعة الخطوط التركية بعد الزلزال الأخير والتي تتطلب أعمال صيانة. وأكد موسوي أن الجانب التركي أبدى استعداده لتفعيل الخط بمجرد توفر السعة الكافية.

وأشار نائب المدير العام إلى أنه سيتم تحديد موعد تشغيل القطار خلال الاجتماع المقبل مع الجانب التركي.

وبخصوص تأمين أسطول القطارات، قال موسوي إن الأولوية في السكك الحديدية الإيرانية هي الاعتماد على الإنتاج المحلي سواء للقطارات الركابية أو الشحنية أو القاطرات، مؤكداً أن أي نقص يتم تغطيته عبر التعاون مع الدول الصديقة إذا لم تكفِ الإنتاجات المحلية لتلبية كامل الاحتياجات.

