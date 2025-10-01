وزير الدفاع الايراني من انقرة: نعتزم تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصير زاده، وزير دفاع بلادنا: "خلال هذه الزيارة التي ستستمر ليومين، والتي جاءت بدعوة من وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، سنلتقي بمسؤولين دفاعيين وعسكريين وأمنيين من الدولة الصديقة والجارة".

وأضاف: "تركيا وإيران دولتان إسلاميتان، ولهما تأثير كبير في القضايا الإقليمية والدولية والإسلامية. ومن المؤكد أن تعاون البلدين في تعزيز العلاقات، وخاصة في المجال الدفاعي، سيسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن على الحدود".

وفي إشارته إلى الحدود المشتركة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، أكد العميد نصيرزاده على ضرورة التعاون الحدودي، وقال إنه في اللقاء مع المسؤولين الأتراك، بالإضافة إلى هذه القضايا والتعاون الصناعي الدفاعي، سيتم طرح الأزمات التي تؤثر على المنطقة ودراستها واتخاذ القرارات.

