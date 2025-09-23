الاكتفاء الذاتي بنسبة 99 بالمائة للزراعة الإيرانية في مجال معدات الري الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بفضل وجود أكثر من 1200 شركة استشارية وهندسية مقاولات، وأكثر من 300 مُصنّع لمعدات الري، تم توفير القدرة على تنفيذ 400 ألف هكتار من مشاريع الري الحديثة سنويًا، ووصلت البلاد إلى نسبة 99% من الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات اللازمة لهذا المشروع.

وبتنفيذ مشروع أنظمة الري الحديثة، اتخذت وزارة الزراعة خطوةً مهمةً نحو خفض استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، وتحسين سبل عيش المزارعين؛ وهو مشروعٌ ساهم، إلى جانب تحسين كفاءة الري، في زيادة إنتاج المحاصيل، والحفاظ على موارد المياه، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المحرومة من الخدمات في البلاد.

ساهم استخدام تقنيات الري الحديثة، بما في ذلك الري الموضعي والري تحت السطحي، والأنظمة الذكية، في الحد من التبخر وتحسين استهلاك المياه. تتيح هذه الأنظمة للمزارعين التحكم الدقيق في ري أي جزء من الأرض، وهو ما لم يكن ممكنًا بالأنظمة التقليدية.

وأدى تصميم أنظمة الري الحديثة إلى زيادة كفاءة الري، وإنتاجية المياه، وخفض استهلاكها، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودة الإنتاج. كما ساهم هذا التصميم في تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الهجرة، واستقرار السكان في المناطق الحدودية للبلاد.

يُعد تطبيق أنظمة الري الحديثة مثالًا ناجحًا على استخدام التقنيات المتقدمة في القطاع الزراعي، والتي يمكن أن تُسهم بشكل كبير في الحفاظ على موارد المياه في البلاد وتطوير الزراعة المستدامة.

وزارة الزراعة الايرانية

