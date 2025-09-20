مزارع الثروة الحيوانية الإيرانية تتجاوز المعايير العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الوزير ورئيس منظمة الطب البيطري الحكومية، علي رضا رفيعي بور: "الشعار العالمي هو "صحة واحدة"، ومن منظور اليوم، لا يوجد فرق بين واجبات وزارة الصحة، ومنظمة الطب البيطري، ووزارة الجهاد الزراعي، ومنظمة البيئة؛ فجميعها تعمل على الحفاظ على صحة الكوكب".

وفي إشارة إلى القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد، قال رفيعي بور: "تجاوزت مزارع الثروة الحيوانية الإيرانية المعايير العالمية في كثير من الحالات. وبالمقارنة مع مزرعة في فرنسا، فإن العديد من وحدات الإنتاج لدينا تتمتع بمستوى أعلى بكثير من حيث الصحة والإدارة".

واستعرض رئيس الهيئة البيطرية الإرشادات المتخصصة في مجال إدارة النفايات، متطرقًا إلى بنود مثل النفايات الصلبة والسائلة، ومخلفات القمامة، والجثث، وطرق التخلص منها ومعالجتها كالتسميد، والتجفيف، والحرق، وأضاف: "لقد وُضعت هذه الإرشادات وأُصدرت بهدف الحد من تلوث المياه والتربة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانتقال الأمراض الشائعة".

كما أكد على ضرورة التزام مربي الماشية التزامًا كاملًا بمبادئ الأمن الحيوي في جميع مراحل الإنتاج، من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى ما بعده، بهدف خفض التكاليف الصحية وتحسين جودة المنتجات، وقال: "يتحقق الإنتاج الناجح والمستمر عندما يحمي مربي الماشية رأس مالهم المادي والفكري من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية".

وزارة الزراعة الايرانية

/انتهى/