العميد شكارجي: لن نضعف أبدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد أبو الفضل شكارجي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة، للصحفيين على هامش مراسم إحياء ذكرى استشهاد الشهيد حسن طهراني مقدم ورفاقه الشهداء، التي أقيمت صباح اليوم (الخميس) في مجمع الإمام الرضا التابع للقوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي: "إن سرّ خلود الشهيد طهراني مقدم يكمن في مناجاته للسيدة الزهراء (عليها السلام). جميع شهدائنا الأعزاء خلال الثورة الإسلامية كانوا يتمتعون بهذه الصفة؛ لكن هذه الصفة كانت بارزة جدًا في الشهيد طهراني مقدم".

وأضاف شكارجي: كان النداء إلى حضرة الزهراء (عليها السلام) بارزًا جدًا في الشهداء، الشهيد سلامي، وحاجي زاده، وكاظمي، ومحمود باقري، وجميع شهداء صناعة الطيران والفضاء الأبطال.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة: صناعة الطيران والفضاء قوة مرتبطة بحضرة الزهراء (عليها السلام)، وهذه القوة تتقدم يومًا بعد يوم في مسارها التصاعدي، وتزداد عظمة وصلابة وقوة، حتى نتمكن من تسليم الراية إلى صاحبها الشرعي بقيادة قائدة الثورة الإسلامية (حفظه الله).

وفي إشارة إلى إحدى أبرز عبارات الشهيد طهراني مقدم بشأن تدمير إسرائيل المجرمة، قال: لقد تمنى الشهيد طهراني مقدم تدمير الكيان الصهيوني، وسيتحقق هذا التمني إن شاء الله.

في إشارة إلى شغور مكانة شهداء مثل حاجي زاده في مراسم اليوم، قال شكارجي: إن دماء شهداء مثل أمير علي حاجي زاده تغلي، وهذه الدماء تزيد من قوة الجمهورية الإسلامية يومًا بعد يوم.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الثقافة والحرب الناعمة: "بفضل دماء الشهداء الكبار أمثال باقري، ورشيد، وسلامي، وطهراني مقدم، وشادماني، وحاجي زاده، ومحمود باقري، وغيرهم من الشهداء الأعزاء، لن نضعف أبدًا. فكل من هؤلاء الشهداء الأعزاء يرتقي إلى مقامه الأعلى، تزداد جمهورية إيران الإسلامية قوةً بنفس القدر".

/انتهى/