العدوان الإسرائيلي الأمريكي على ايران خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عارضًا صورًا لشهداء حرب إسرائيل المفروضة على إيران والتي استمرت 12 يومًا:

لقد شهدتم جميعًا أن بلدي تعرض في يونيو/حزيران الماضي لعدوان وحشي انتهك المبادئ الراسخة للقانون الدولي. إن الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على المدن والمنازل والبنية التحتية الإيرانية - وفي وقت كنا فيه على طريق المفاوضات الدبلوماسية - كانت خيانة عظمى للدبلوماسية وقوضت جهود إرساء الاستقرار والسلام.



هذا العدوان السافر، بالإضافة إلى استشهاد عدد من القادة والمواطنين والأطفال والنساء والعلماء والنخب العلمية في بلدي، وجه ضربة قاصمة للثقة الدولية وآفاق السلام في المنطقة.

وتابع الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي على بلادي خيانة للدبلوماسية واعتداء على السلام والأمن، مؤكدا ان جهود الأعداء لبثّ الفرقة بين الشعب الإيراني باءت بالفشل.

واضاف: إن الهجوم على المنشآت النووية تحت إشراف دولي، واستهداف رجال الدولة وقادة الدول تحت إشراف الأمم المتحدة، مثالان على هذه الجرائم.

واكد ان ايران لن ترضخ للمعتدين، ولقد عزز أعداء إيران، دون قصد، الوحدة الوطنية.

وتابع: إنهم يقتلون الأطفال والنساء في غزة ويدمرون كل شيء وإذا استمر هذا فإنه سيطال كل الدول.

وأضاف بزشكيان: منذ عامين نشهد إبادة بغزة وانتهاك سيادة لبنان ودماراً في سوريا وقتلاً في اليمن.

واشار بزشكيان إلى ان قادة "إسرائيل" يتبجحون بخريطة "إسرائيل الكبرى" ما يكشف نواياهم لفرض ذلك بالقوة والبطش،مضيفا: نتنياهو مجرم والنظام الصهيوني ورعاته يريدون فرض وجودهم بالقوة السافرة.

بزشكيان: إيران لم تسعَ قط إلى صنع قنبلة نووية ولن تفعل ذلك أبدا

وحول مساعي الدول الاوروبية لتفعيل الية الزناد قال الرئيس الايراني في الأسبوع الماضي، بعد أن فشلت ثلاث دول أوروبية في إخضاع الشعب الإيراني الأبي بعشر سنوات من عدم الوفاء بتعهداتها وما تلاه من دعم للعدوان العسكري، حاولت، بناءً على طلب الولايات المتحدة، وبالضغط والتهديد والفرض والاستغلال الصارخ، إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.

وفي هذه العملية، تجاهلت هذه الدول حسن النية من جهة ايران، وتجاوزت المتطلبات القانونية، وصوّرت الإجراءات القانونية التعويضية التي اتخذتها إيران ضد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وعدم امتثال أوروبا وعجزها المطلق على أنها "انتهاك صارخ"، وقدّمت نفسها زورًا على أنها "أطراف راسخة" في الاتفاق، ووصفت جهود إيران الصادقة بأنها "غير كافية".

وكان كل هذا بهدف تدمير خطة العمل الشاملة المشتركة ذاتها التي اعتبرتها هي نفسها أعظم إنجاز للدبلوماسية متعددة الأطراف.

وتابع: هذا الإجراء غير القانوني، الذي عارضه أيضًا بعض أعضاء مجلس الأمن، لا يتمتع بأي شرعية دولية ولن يرحب به المجتمع الدولي.

واضاف بزشكيان: أؤكد مجددًا من هذا المحفل أن إيران لم تسعَ قط إلى صنع قنبلة نووية ولن تفعل ذلك أبدًا.

واكد بزشكيان إلى ان ايران تطمح أن يكون العالم من دون أسلحة دمار شامل لكن الأعداء يملكون تلك الأسلحة، مشددا على ان ايران لن تسعى للحصول على قنبلة نووية وهناك فتوى شرعية بذلك.

بزشكيان: إيران تُدين العدوان الإسرائيلي على قطر/ إيران تدعو إلى اتفاق عادل ودائم لإنهاء الحرب الأوكرانية

وقال الرئيس الايراني في الأمم المتحدة: إيران تُقدّر السلام والاستقرار الإقليميين وتدعم عملية السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

واكد بزشكيان ان إيران تدعم التوصل إلى اتفاق عادل ودائم في قضية أوكرانيا، وترحب باتفاقية الدفاع السعودية الباكستانية كنقطة انطلاق للأمن الإقليمي الشامل.

واضاف: إيران تُدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتُعلن تضامنها معها. ترى إيران أن الأمن يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعددية، وتدعم إعادة بناء المؤسسات وتجنب الاستقطاب السياسي.

بزشكيان: أدعو الجميع إلى الإنصات لبعضهم البعض بدلاً من رفع أصواتهم

ودعا الرئيس في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعادة النظر في الأسس الفكرية والعنف السياسي التي لا تُؤرق المجتمع الدولي اليوم فحسب، بل أدت أيضاً إلى التوتر والفوضى داخل المجتمعات.

واضاف: بصفتنا أرضية مشتركة لجميع المعتقدات والثقافات، وبدلاً من التفسيرات المتحيزة للمفاهيم والروايات، لا نرضى للآخرين بما لا نرضاه لأنفسنا.

ولنُعيد بناء مصداقية مؤسسات وآليات القانون الدولي، ونلتزم بإنشاء نظام أمن وتعاون إقليمي في غرب آسيا من خلال السلام والحوار والصداقة.