وزارة الأمن الايرانية تحصل على كنز من العملومات حول الأسلحة الاسرائيلية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعرض على القناة الأولى فيلم "وكر العنكبوت"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج نخبة استخبارات جنود الإمام زمان (عليه السلام)، يتناول نشر وزارة الاستخبارات الايرانية لوثائق نووية للكيان الصهيوني.

إيران تقف في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي

في هذا الفيلم الوثائقي، أكد حجة الإسلام السيد إسماعيل الخطيب، وزير الاستخبارات، أن: هذا البلد والأمة والدين والمعتقد لا يقفون ضد العصابة الإجرامية التي تحكم فلسطين المحتلة فحسب، بل يقفون أيضًا ضد حركة صهيونية أمريكية عدوة للعديد من الدول، وللحق والعدل والإنسانية.

وأضاف: "لقد أطلقت الهيمنة الغربية، في سوء تقدير، العنان لإيران القوية، لكن هذه المرة، وبفضل تضامن الشعب، والدفاع الشجاع والقوي للقوات المسلحة، وتضحيات وفخر المدافعين عن الوطن، والقيادة الحكيمة والشجاعة للقائد الأعلى، والحضور الفعال للحكومة الرابعة عشرة، شهد العالم هزيمة وإذلال الطفل غير الشرعي للهيمنة الغربية وابتهج".