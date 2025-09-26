  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٤٧ م

الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد الكويتي في نيويورك

الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد الكويتي في نيويورك

التقى الرئيس مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في مقر إقامته، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصل لقاءاته والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر هذه المنظمة الدولية، ووقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة.

وصباح الأربعاء في اليوم الثاني من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح بزشكيان آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور قادة وممثلين رفيعي المستوى من دول العالم، ثم بدأت لقاءاته مع عدد من نظرائه ورؤساء الدول والشخصيات الدولية.

وبعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس فورًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة.

كما التقى بزشكيان برئيسي سويسرا وفنلندا، ورئيس مجلس أوروبا، ورئيس وزراء النرويج، وبعض النشطاء المناهضين للحرب، في مقر إقامته.

/انتهى/

رمز الخبر 1963123

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات