الرئيس الايراني يلتقي ولي العهد الكويتي في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصل لقاءاته والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر هذه المنظمة الدولية، ووقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة.

وصباح الأربعاء في اليوم الثاني من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح بزشكيان آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور قادة وممثلين رفيعي المستوى من دول العالم، ثم بدأت لقاءاته مع عدد من نظرائه ورؤساء الدول والشخصيات الدولية.

وبعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس فورًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة.

كما التقى بزشكيان برئيسي سويسرا وفنلندا، ورئيس مجلس أوروبا، ورئيس وزراء النرويج، وبعض النشطاء المناهضين للحرب، في مقر إقامته.

/انتهى/