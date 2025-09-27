بزشكيان: الكيان الصهيوني هو العائق الرئيسي أمام إحلال السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان، الذي واصل زيارته إلى نيويورك بعد ظهر يوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وتحدث معه.



في هذا اللقاء، أكد بزشكيان، مقدرًا التزام العراق بالتزاماته، على عمق القواسم المشتركة الدينية والثقافية والعرقية بين الشعبين الإيراني والعراقي، وأضاف: بالإضافة إلى كوننا جيرانًا، تربطنا روابط عقائدية وثقافية عميقة. لا مبرر للخلافات بين المسلمين، لكن الأعداء سعوا دائمًا إلى تعميق الخلافات وخلق المشاكل بين الدول الإسلامية. هذه الجهود مستمرة، ليس فقط بين الحكومات، بل أيضًا داخل المجتمعات، بما في ذلك إيران والعراق.



وأضاف الرئيس: "في إيران، سعينا جاهدين لإدارة شؤون البلاد من خلال توظيف طاقات جميع القوميات والاتجاهات، وبالعمل بتعاليم القرآن الكريم وسنة نبي الإسلام (ص)، يمكننا تحقيق الوحدة والتماسك الحقيقيين في العالم الإسلامي".



كما أعرب عن أمله في استمرار تطور العلاقات بين البلدين وتعميقها.



وفي جانب آخر من خطابه، أشار الرئيس إلى سياسات الكيان الصهيوني في المنطقة، وقال: "هذا الكيان هو العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام في المنطقة. لقد بنى وجوده على أساس الإجرام، وهدد أمن واستقرار المنطقة بمهاجمة مختلف الدول".



ومن جانب اخر أكد الرئيس العراقي أيضًا أن العلاقات بين إيران والعراق في مستوى عالٍ ومثالي، وأعلن استعداد بلاده لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع إيران، قائلاً: "نعتبر أنفسنا أمة واحدة ومصيرنا واحد".



وأعرب عبد اللطيف رشيد عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية، قائلاً: "نتفهم ظروف إيران، وسندعم أي تحرك دبلوماسي وسياسي من شأنه تعزيز التعاون والسلام والاستقرار الإقليميين. كما يرحب العراق ويدعم أي جهد لتسريع وتحسين تفاعل إيران في المفاوضات".



وأدان الرئيس العراقي اعتداءات الكيان الصهيوني، من فلسطين ولبنان إلى اليمن وإيران، مضيفًا: "لقد أصبح الكيان الصهيوني ورمًا سرطانيًا في المنطقة. إن فخر إسرائيل بالجريمة والعنف غير مسبوق في التاريخ. ستُظهر دول المنطقة عاجلاً أم آجلاً رد فعلها المناسب على هذه الاعتداءات".

