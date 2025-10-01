بطولة العالم للألعاب البارالمبية.. إلهام صالحي تمنح إيران الميدالية الذهبية الثانية

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأ صباح اليوم الخامس من بطولة العالم الثانية عشرة لألعاب القوى البارالمبية في الهند بتألق لاعبة إيرانية وفوزها بالميدالية الذهبية.

خلال مسابقة رمي الرمح F54، تنافست إلهام صالحي، الحائزة على الميدالية البرونزية في دفع الجلة في اليوم السابق، مع منافسيها وفازت بالميدالية الذهبية ولقب البطولة بأفضل رقم قياسي لها بلغ 17.06 في رميتها الخامسة.

فازت صالحي بميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 (رمي الرمح)، وميدالية فضية في بطولة العالم 2023 (رمي الرمح)، وميدالية برونزية في بطولة العالم 2024 (رمي الرمح)، وميدالية ذهبية في دفع الجلة وميدالية برونزية في رمي الرمح في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية هانغتشو.

وهي ثاني رياضية إيرانية تفوز بميدالية ذهبية في هذه المسابقات. وقد حصلت قافلة بلادنا حتى الآن على ميداليتين ذهبيتين من قبل أمير حسين عليبور وإلهام صالحي، وميدالية فضية من قبل مهدي أولاد، وميداليتين فضيتين من قبل أمان الله بابي وإلهام صالحي.

/انتهى/