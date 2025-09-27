عراقجي يلتقي رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي التقى رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك في نيويورك.

واكد عراقجي على دور الجمعية العامة بصفتها الهيئة العالمية الجامعة لحماية مبادئ الميثاق وسيادة القانون والعدالة.

وأعرب عراقجي عن أسفه لتأثير بعض القوى على مهام الأمم المتحدة، ووصف العدوان الإسرائيلي والأميركي ضد إيران بأنه تطور خطير في تاريخ المنظمة.

وادان عراقجي أدان التزام الدول الأوروبية الثلاث بواشنطن في إعادة قرارات مجلس الأمن ضد إيران، معتبرا ذلك غير قانوني ويضر المسار الدبلوماسي النووي.

وأكدت رئيسة الجمعية العامة أهمية التزام جميع الدول بالميثاق ودعت لاستمرار المسار الدبلوماسي لتفادي التصعيد.