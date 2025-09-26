غريب آبادي: ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بالالتزام بالدبلوماسية غير واقعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في رسالة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "في اجتماع مع ممثلي الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة، قدمتُ تقريرًا عن آخر التطورات المتعلقة بالقرار 2231، بالإضافة إلى نتائج المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين وفد جمهورية إيران الإسلامية والترويكا الاوروبية والاتحاد الأوروبي على هامش دورة الجمعية العامة".

وأضاف: في إشارة إلى جهود إيران للحفاظ على المسار الدبلوماسي، وخاصةً خلال الأسابيع الماضية، وصفتُ ادعاءات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بالالتزام بالدبلوماسية بأنها غير واقعية وغير صادقة.

وأضاف غريب آبادي: "في هذا الاجتماع، أكدتُ التزام جمهورية إيران الإسلامية الراسخ بالحل الدبلوماسي، وأشرتُ إلى أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين للتمديد الفني للقرار 2231 هو الفرصة الأخيرة لمنع تصعيد التوترات الأوروبية الأمريكية المفتعلة ذاتيًا.

كما أكدتُ أن كل عضو في المجلس يتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الصدد: إما أن يُظهر التزامه المتجدد بالدبلوماسية ويؤدي واجبه في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، أو سيتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطيل المسار الدبلوماسي وعواقبه.

وفي هذا الصدد، أوضحتُ أن إيران سترد بشكل مناسب على أي عمل عدائي، مثل إعادة قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية، وكخطوة أولى، سيتم إنهاء تفاهم القاهرة بين إيران والوكالة".

