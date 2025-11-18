  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م

محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الأردني

بحث عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم مع نظيره الاردني، أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم.

وتبادل الوزيران خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الوزيران وتبادلا وجهات النظر حول الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار الذي اقترحته الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضية النووية الإيرانية.

وتناولت المحادثات التطورات في فلسطين وغزة، وأبعاد القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وضرورة وقف القتل والإبادة الجماعية للفلسطينيين، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

