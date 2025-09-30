عراقجي: جشع أمريكا وتماهي الأوروبيين حال دون التوصل إلى تسوية بشأن " سناب باك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي قال في احاطة صحفية حول مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وموضوع تفعيل الية الزناد: قدمنا مقترحات معقولة لكن جشع أمريكا وتماهي الأوروبيين حال دون التوصل إلى تسوية بشأن "سناب باك".

واضاف وزير الخارجية الإيراني: تأكد مجددًا أن التفاوض مع أمريكا طريق مسدود، ولن نقبل أي اتفاق لا يضمن مصالح إيران.

واكد وزير الخارجية الإيراني ان روسيا والصين تعتبران محاولة إحياء القرارات ضد إيران خطوة غير قانونية بلا أساس حقوقي.

وحول اللقاءات التي اجراها في نيويورك قال وزير الخارجية الإيراني: التقيت أكثر من 31 دولة وناقشنا التعاون الاقتصادي وشاركنا في قمة التنمية العالمية بمبادرة الصين.

واضاف: سألتقي الأمين العام للأمم المتحدة لعرض الموقف الإيراني النهائي من "سناب باك".

واشار وزير الخارجية الى تأثير العقويات ، قائلا: عشنا سابقًا مع القرارات التي يسعون لإحيائها، ولن تكون هناك عقوبات أشد مما فرضته أميركا من قبل.