إيران تطلق قمر بارس الصناعي والعينة الثانية من قمر ناهيد قريبا

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء حول أسبوع الفضاء العالمي وبرامج هذا الأسبوع، قال وحيد يزدانيان، رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني: "إن شاء الله، سيتم إطلاق قمر بارس 1، وهو قمر قياس، خلال الأشهر المقبلة، على الأرجح في ديسمبر".

وأضاف: "سيتم أيضًا إطلاق العينة الثانية من قمر ناهيد 2، الذي بناه معهد أبحاث الفضاء الإيراني، خلال الأشهر المقبلة وقبل فجر التقويم الهجري باستخدام صاروخ محلي".

أوضح رئيس معهد أبحاث الفضاء: إن قمر ناهيد 2 الصناعي هو قمر اتصالات، ويبلغ عمره الافتراضي عامين ويزن 120 كيلوغرامًا، ومن المقرر وضعه في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر. يبلغ ميل مدار حقن ناهيد 2 55 درجة، ونوع دفعه كيميائي بمساحة سطح 1 نيوتن ومتوسط قدرة 49 واط. نطاقات تردده هي KU وX وUHF.

واختتم يزدانيان حديثه قائلاً: إن شاء الله، خلال أسبوع الفضاء العالمي، سنسعى لنشر أخبار سارة حول استقرار أداء قمر ناهيد 2 الصناعي واستغلال نطاق KU. نطاق KU هو نطاق تُجرى عليه كل من اتصالات التتابع الهاتفي والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والاتصالات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية، وفي وقت لاحق، إن شاء الله، يمكننا استخدام نطاق القمر الصناعي هذا لتبادل البيانات".

/انتهى/