ممر الشمال-الجنوب؛ جسر ذهبي لإيران في قلب أوراسيا

وكالة مهر للأنباء: في ضوء دور المراكز الإقليمية في عالم اليوم، لا يُعدّ نقل البضائع نشاطًا اقتصاديًا بسيطًا فحسب، بل يُعدّ أيضًا أداةً استراتيجيةً للدول لترسيخ مكانتها كمراكز إقليمية. تحقق الدول الواقعة على طرق النقل العابر، مثل إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، إيرادات مباشرة (مثل الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ والشحن بالسكك الحديدية) وإيرادات غير مباشرة (مثل تطوير الصناعات ذات الصلة والسياحة والاستثمار الأجنبي) من خلال تسهيل النقل الدولي. يمكن أن تصل هذه الإيرادات إلى مليارات الدولارات، مما يُعزز الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تُعزز هذه الدول نفوذها السياسي والجيوسياسي من خلال خلق تبعية اقتصادية للدول الأخرى على بنيتها التحتية. على سبيل المثال، يُمكن أن تُؤدي السيطرة على طرق النقل العابر إلى ترابط الدول، حيث يُجبر مُصدرو البضائع على تلبية مصالح الدولة المضيفة. في هذا السياق، يُمثل ممر الشمال-الجنوب (INSTC) فرصة ذهبية لإيران لاستغلال موقعها الجغرافي لتصبح مركزًا للنقل في أوراسيا، مما لن يُدرّ عائدات مستدامة من النقد الأجنبي فحسب، بل سيُرسّخ مكانة إيران كلاعب رئيسي في سلسلة التوريد العالمية.

خلفية وهيكلية ممر الشمال-الجنوب

يُعدّ ممر الشمال-الجنوب الدولي (INSTC) مشروع نقل متعدد الوسائط، أُطلق عام 2000 من قِبل إيران وروسيا والهند، وانضمت إليه لاحقًا دول أخرى مثل أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا. يبدأ الممر، الذي يبلغ طوله حوالي 7200 كيلومتر، من ميناء مومباي في الهند، ويستمر عبر بندر عباس أو تشابهار في إيران، ثم يصل إلى أذربيجان وروسيا، وصولًا إلى أوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية في إيران. الهدف الرئيسي من INSTC هو تقليل وقت وتكلفة نقل البضائع بين جنوب آسيا وأوروبا، وتقليص مدة النقل من 45 إلى 60 يومًا (عبر قناة السويس) إلى 20 إلى 30 يومًا، وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%.

يشمل هيكل INSTC البحر (من الهند إلى إيران) والسكك الحديدية (مثل خط سكة حديد رشت-أستارا) وطرق الطرق. تلعب إيران دورًا محوريًا، حيث تغطي أكثر من 1600 كيلومتر من الطريق. تُظهر المشاريع الرئيسية مثل إكمال خط سكة حديد رشت-أستارا (باستثمار روسي قدره 1.6 مليار يورو في عام 2023) وتطوير ميناء تشابهار (بالتعاون مع الهند) الأهمية الاستراتيجية للممر. لا يسهل المشروع التجارة الثنائية فحسب، بل يوفر أيضًا بديلاً للطرق الغربية في ظل العقوبات، وهو أمر حيوي للدول المضغوطة مثل روسيا وإيران.

الأهمية الاقتصادية لـ INSTC

بالنسبة لإيران، يمثل INSTC فرصة لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادها على النفط. ووفقًا للتقديرات، يمكن للممر نقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع سنويًا، مما يرفع إيرادات إيران المباشرة من رسوم العبور إلى مليارات الدولارات. تشمل الإيرادات غير المباشرة أيضًا تطوير الخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة. على سبيل المثال، من المتوقع أن ترتفع صادرات إيران الزراعية إلى روسيا عبر هذا الطريق إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيحول الممر الدولي بين إيران وتركيا (INSTC) إيران إلى مركز عبور ويجعل الدول المجاورة تعتمد على البنية التحتية الإيرانية. ستستخدم الهند، التي تصدر بضائع بمليارات الدولارات إلى أوروبا سنويًا، الممر الدولي بين إيران وتركيا (INSTC) لخفض تكاليفها، وبالتالي تحويل إيران إلى شريك استراتيجي. كما تستخدم روسيا الممر للالتفاف على العقوبات الغربية، مما يزيد التجارة الثنائية مع إيران من 4 مليارات دولار في عام 2022 إلى أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025. سيعزز هذا الاعتماد نفوذ إيران في المفاوضات الإقليمية وسيكون بمثابة رافعة ضد الضغوط الخارجية.

الأهمية والتحديات الجيوسياسية

من منظور جيوسياسي، سيغير الممر الدولي بين إيران وتركيا (INSTC) ميزان القوى في أوراسيا. وباعتباره طريقًا "خاليًا من العقوبات"، سيجعل الممر روسيا وإيران أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الغربية وسيضع الهند كثقل موازن للصين. بالنسبة لإيران، لن يُحيّد المشروع العقوبات فحسب، بل سيُعزز أيضًا مكانتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، حيث يُمكن أن يتكامل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يجعل إيران ملتقىً لممرين رئيسيين. ومع ذلك، هناك تحديات. تتطلب قضايا البنية التحتية، مثل استكمال خطوط السكك الحديدية وتأمين الطرق (خاصةً في المناطق الحدودية)، المزيد من الاستثمارات.

ستُجبر المنافسة مع الممرات المتنافسة، مثل الممر الأوسط (تركيا-أذربيجان) أو قناة السويس، إيران على تحسين الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُعيق التوترات الإقليمية، مثل الصراعات في القوقاز، تدفق البضائع. ومع ذلك، تُظهر التطورات الأخيرة، مثل اتفاقية إيران وروسيا لعام 2025 لرقمنة الطريق، إمكانية التغلب على هذه التحديات.

الخلاصة

ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) كمحرك لتنمية إيران: لا يُعدّ ممر الشمال والجنوب طريقًا للنقل فحسب، بل يُعدّ أيضًا أداةً للتحول الاقتصادي والجيوسياسي لإيران. من خلال أن تصبح إيران مركزًا للعبور، يمكنها تحقيق إيرادات مستدامة، وتعزيز الترابط، واستخدام موقعها الجغرافي كرافعة للتقدم. في عالمٍ تعتمد فيه التجارة العالمية على سلاسل التوريد، ينقل ممر النقل الدولي بين إيران وآسيا الوسطى (INSTC) إيران من أطراف أوراسيا إلى مركزها. مع استمرار الاستثمار وإدارة التحديات، يمكن لهذا الممر أن يُحوّل إيران إلى قوة اقتصادية إقليمية، ويُثبت أن العبور هو مفتاح الاستقلال والنفوذ.

