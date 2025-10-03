أفادت وكالة مهر للأنباء قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لقاء متلفز: كان استشهاد بطل جبهة المقاومة، السيد حسن نصر الله، وصديقه القديم، السيد هاشم صفي الدين، عاماً مليئاً بالحزن والأسى على جبهة المقاومة ولكن نظرةً أعمق إلى هذه الفترة تُظهر أن هذا العام كان من أهم فترات استعراض حزب الله لقوته.

وأكد اللواء قاآني: لطالما عُرف حزب الله بحضوره في الحروب المفروضة، وبرزت مقاومته للكيان الصهيوني في فترات مختلفة؛ لكن العام الماضي شهد بروزاً جديداً لهذه المقاومة.

وأضاف: في ظل الظروف التي استشهد فيها السيد حسن نصر الله، القائد البطل للمقاومة، استطاع حزب الله أن يُثبت سلطته وثباته أكثر من أي وقت مضى في ظل الضغوط والصعوبات.

وقال : بلغت كثافة النيران في هذه الحرب حدًا يُعَدّ الأكثر وحشية في حروب العالم. وما أبقى قوات حزب الله على قيد الحياة هو التخطيط الدقيق والمركّز للعمليات.

حيث أضاف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني: كان لكل منطقة وحداتها الخاصة ومقراتها الخاصة، بل حتى وحدات أصغر تُسمى "البقعة" كانت لها مهمة محددة، ومسار تمويل، والتسهيلات اللازمة، وأفراد مؤهلون تمامًا ومكتفون ذاتيًا نفّذوا العمليات دون الحاجة إلى أوامر مباشرة.

وأردف: بالإضافة إلى كثافة العمليات، كان من الصعب جدًا توفير التسهيلات في مثل هذه الظروف، ولكن على الرغم من القيود القائمة، استطاعت قوات حزب الله مقاومة الجيش الصهيوني، المدعوم من جميع القوى العالمية، لمدة 66 يومًا.

وشدد: لا يمكن لأي جيش قوي في العالم أن يقاوم عدوًا كهذا بهذا الكم من الدعم اللوجستيك والجرائم. وهنا تتجلى عظمة حزب الله وصموده بوضوح.

وقالقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني : كان الكيان هو من طلب وقف إطلاق النار ولو كان الكيان قادرًا على فعل شيء ضد حزب الله، فلماذا طلب وقف إطلاق النار؟

وأشار اللواء: إن قصفهم لمنازل الناس كان دليلًا على عجز الكيان الصهيوني. وخلال هذه الفترة، كان الكيان يحاول باستمرار الضغط النفسي على أبناء حزب الله.

وأكد: خطة الكيان الصهيوني لنزع سلاح حزب الله تعود إلى عجزه عن تحقيق أهدافه في العمليات العسكرية.