قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار بفرنسا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت محافظة الألب البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار مساء الجمعة في مدينة نيس، بمنطقة مولان. قُتِل شخصان وجُرِح خمسة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة".

