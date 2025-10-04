  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ ص

قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار بفرنسا

قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار بفرنسا

قالت السلطات الفرنسية إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار بمدينة نيس جنوب شرقي البلاد.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت محافظة الألب البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع إطلاق نار مساء الجمعة في مدينة نيس، بمنطقة مولان. قُتِل شخصان وجُرِح خمسة آخرون، اثنان منهم في حالة خطيرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1963389
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات