مظاهرات حاشدة في أوروبا احتجاجا على هجوم الكيان الصهيوني على أسطول الصمود

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أنه عقب الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على سفن أسطول "صمود"، واحتجاز عدة سفن واعتقال ناشطين، خرج مواطنون من العديد من الدول الأوروبية إلى الشوارع للتظاهر.

ووفقاً للتقارير المنشورة، لا تزال هذه المظاهرات مستمرة في إيطاليا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا واليونان وتركيا ودول أوروبية أخرى.

يتكون أسطول "صمود" العالمي (المقاومة) من أكثر من 50 سفينة كانت في طريقها لكسر حصار غزة، وواجهت هجوماً وحشياً من قبل الكيان الصهيوني في طريقها. وقد احتجز النظام عدداً من سفن أسطول "صمود" واعتقل عدداً من الناشطين على متنها.

وأعلنت إدارة أسطول "صمود" العالمي أنها فقدت الاتصال بعدة سفن إثر الهجمات الإسرائيلية، وتسعى حالياً جاهدةً لمتابعة وضع جميع الناشطين على متن السفن وطاقمها.

كما أعلن الأسطول العالمي أن الاستيلاء الإسرائيلي على السفن اعتداءٌ غير مشروع يستهدف المدنيين العُزّل في المياه الدولية.

وأضاف الأسطول العالمي أنه أصبح على بُعد 70 ميلًا بحريًا من ساحل غزة، وسيواصل رحلته دون تراجع.

ودعا الأسطول دول العالم إلى المطالبة بسلامة جميع من كانوا على متنها والإفراج عنهم.

