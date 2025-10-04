إيران والبرازيل: مسار جديد للتعاون البيطري والتجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذا اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات الصحة الحيوانية، والحجر الصحي، ومكافحة أمراض الثروة الحيوانية والوقاية منها، بالإضافة إلى تسهيل تجارة المنتجات الحيوانية.

وفي معرض إشارته إلى مكانة إيران في المنطقة ودور الطب البيطري في ضمان صحة المجتمع، صرّح رفيعي بور قائلاً: إن منظمة الطب البيطري الإيرانية مستعدة لتبادل خبراتها في مجال المراقبة الصحية، ومكافحة الأمراض البشرية والحيوانية، وتحسين معايير الحجر الصحي في إطار التعاون المشترك مع البرازيل.

وأضاف: إن التعاون التقني والعلمي بين البلدين يمكن أن يوفر منصة مناسبة لتعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير أسواق التصدير، وضمان صحة المنتجات الحيوانية على المستوى الدولي.

عقب الاجتماع، أعرب سانتياغو إيرازابال موراو، السفير البرازيلي لدى إيران، عن ارتياحه للعلاقات الودية بين البلدين، وقدّم البرازيل كواحدة من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الحيوانية، قائلاً: "إن تطوير التعاون البيطري بين إيران والبرازيل لن يعود بالنفع على البلدين فحسب، بل سيضمن أيضاً الأمن الغذائي وصحة المستهلك في المنطقة".

واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطب البيطري، وتوفير المنصات اللازمة لتوسيع التبادلات التجارية، وتبادل وجهات النظر حول إزالة بعض العقبات التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تسهيل وتسريع إصدار التأشيرات للإيرانيين المسافرين للإشراف على المسالخ التي تُصدر الماشية إلى إيران.

