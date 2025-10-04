مسؤول: القوات المسلحة الايرانية لا تسمح للأعداء بعرقلة تصدير النفط

وافادت وكالة مهر للانباء انه وعلى هامش حفل توديع وتنصيب رئيس الجهاز الجديد في محافظة هرمزكان في جنوب ايران قال بورخاقان في تصريح صحفي أن القوات المسلحة لا تسمح للأعداء بعرقلة مسار تصدير النفط للبلاد، وأن الجهاز القضائي يحمي بحزم حقوق هذه القوات وكذلك أمن المنطقة.

واضاف بورخاقان: "القوات المسلحة التي هي في الخط الأمامي لا تسمح للعدو بعرقة طريق تصديرنا النفطي. الخليج الفارسي هو خليج الصداقة والأخوة للجميع، ولكن إلى الحد الذي نستطيع فيه استغلال مواردنا المشروعة، نحن لا نسمح أبداً للحاقدين والأعداء اللدودين مثل الولايات المتحدة بالاستعراض في هذه المياه."

وأضاف: "قدرتنا، الحمد لله، اليوم في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان تضرب بها الامثال، والجهاز القضائي للقوات المسلحة أيضاً كخادم للشعب وخادم للقوات المسلحة، ينفذ مهامه بحزم."