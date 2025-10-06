رئيس الجمهورية يوجه رسالة للقافلة الرياضية الإيرانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس مسعود بزشكيان في رسالته للقافلة الرياضية الإيرانية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي أنكم جديرون بالفوز بميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين ودورة ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض، وقال: بصفتي رئيسًا وممثلًا للشعب الإيراني البطل، أدعوكم أيها الشباب إلى أن تكونوا ممثلين جديرين لشعبنا الحبيب.

فيما يلي نص رسالة الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الرياضيون الشباب الأعزاء

سلام الله عليكم يا أبناء وطننا الغيورين، الذين تشرفتم اليوم، بفضل جهودكم وعزيمتكم، بالسفراء لإيران العظيمة في دورة الألعاب الآسيوية للتضامن الشبابي للدول الإسلامية؛ لطالما رفعت ايران راية الشرف والفخر في أصعب الميادين، معتمدةً على إرادتها الصلبة وقدراتها وإبداعها.

بصفتي رئيسًا وممثلًا للشعب الإيراني البطل، أدعوكم أيها الشباب إلى أن تكونوا خير ممثلين لوطننا الحبيب. أنتم تستحقون ميدالياتٍ زاهية في بطولة آسيا للشباب في البحرين ودورة الألعاب الإسلامية للتضامن في الرياض، ولكن ما يزيد من قيمة ميدالياتكم هو أخلاق الفروسية وتجسيد الثقافة الإيرانية الإسلامية في المنافسات.

كما أقدر جهود ودعم عائلاتكم الكريمة ومدربيكم وكوادركم الفنية وجميع المعنيين بالرياضة في البلاد، وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح في المنافسات القادمة. أعتقد أن حضوركم في هذه المسابقات سيضيف إنجازًا رياضيًا جديدًا إلى سجل إنجازات البلاد.

مسعود بزشكيان

رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

/انتهى/