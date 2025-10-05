رضائي: الاحترام العسكري للمصارعون امام العلم الايراني يعبر عن قوتنا تجاه العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، وفي حفل تكريم للمصارعين وأبطال المصارعة الحرة، شكر اللواء محسن رضائي، قائد الحرس الثوري الإيراني خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات، المصارعين على شجاعتهم وبسالتهم، وقال: "نحن اليوم لسنا في حرب عسكرية فحسب، بل نخوض معركةً من أجل التقدم والقوة، وحرب اليوم هي حرب تقدم".

وتابع: هناك مجموعتان من الدول في العالم، بعضها يدعم تقدم إيران ونموها، لكن المجموعة الأخرى، بقيادة الولايات المتحدة، تبحث عن موارد إيران وتريد بيع المواد الخام. لقد كانت المواد الخام مشكلة للبلاد منذ 100 عام، واقتصادنا يعاني من الداء الهولندي، والإنتاج والمعالجة في ورطة. جميع خططهم، بما في ذلك حرب الـ 12 يومًا، تهدف إلى منع تقدم إيران الكبرى وتحويلها إلى دولة تخدم الشعب.

وفي كلمته الختامية للمصارعين الإيرانيين، قال اللواء محسن رضائي: كانت تحيتكم العسكرية أمام العلم الإيراني المقدس دفاعًا عن البلاد، وبهذه الطريقة أعلنتم للأعداء أنكم ضدهم في جميع المجالات، وأبلغتم رسالة قوة إيران إلى العالم، ولذلك أقبل أيديكم.

