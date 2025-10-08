وزير النفط: صادرات النفط حطمت الأرقام القياسية.. وعودة العقوبات لا تعيق مبيعات النفط

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن وزير النفط عن نمو إنتاج النفط بأكثر من 120 ألف برميل يوميا واتخاذ الإجراءات اللازمة للالتفاف على العقوبات، وقال: "صادرات النفط الخام وصلت إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، وإن التنفيذ المحتمل لآلية الزناد لا يخلق مخاوف جديدة بشأن مبيعات النفط".

وفي إشارة إلى القلق بشأن آلية الزناد وتأثيراتها على بيع النفط الخام، أكد باكنجاد: "على مدى السنوات الماضية، وخاصة منذ يونيو من العام الماضي، واجهنا قيودًا شديدة للغاية مع إقرار قانون "ship Act"، ولكن مع التدابير اللازمة، تمكنا عمليًا من تجاوز هذا الحظر وبيع النفط بطريقة مرغوبة".

/انتهى/