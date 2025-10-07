الادمیرال ایراني: سيتم قريبا إجراء مناورات مشتركة جديدة بالتعاون مع الدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى الأدميرال شهرام إيراني بهذه التصريحات يوم الثلاثاء خلال اجتماع قادة القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين في سانت بطرسبرغ.

في الاجتماع الذي استضافه قائد البحرية الروسية، صرّح الأدميرال البحري الإيراني بأن الدول المطلة على بحر قزوين أقامت علاقات جيدة جدًا في المجالات المتعلقة بهذا البحر، وقال: إن بحر قزوين ملكٌ للدول الخمس المطلة عليه فقط، وهي إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان، وستُحل قضاياه من قِبل هذه الدول الخمس.

وقال قائد البحرية: إن بحر قزوين ليس مكانًا للقوى الخارجية، ولن تسمح الدول المطلة عليه لها بالظهور.

وأكد: أن الدول المطلة على بحر قزوين هي التي ستقرر مصير هذا البحر بنفسها.

وأشار الأدميرال الإيراني إلى أن قدرات الدول المطلة على بحر قزوين بلغت مستوىً يسمح لها بضمان الأمن المستدام والمساهمة في الديناميكية الاقتصادية وحل المشكلات البيئية. في بداية الاجتماع، أشاد ألكسندر مويسييف، قائد البحرية الروسية، بالتعاون الوثيق بين الدول المطلة على بحر قزوين في حل بعض القضايا، وقال: "إن عقد هذه الاجتماعات سيُقرّب وجهات النظر، ويُعزز التقارب، ويُهيئ فرصًا متكافئة لتطوير التعاون الاقتصادي والمصالح القائمة في هذا البحر".

واجتمع قادة القوات البحرية لإيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان في سانت بطرسبرغ، روسيا، بهدف تعزيز التعاون في إرساء الأمن، والمساهمة في الديناميكية الاقتصادية، والتعاون في حل القضايا المتعلقة بهذه المنطقة المائية.

وحضر هذا الاجتماع قائد القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، برفقة سفير بلادنا ووفد من كبار قادة القوات البحرية.

