الحكومة العراقية توافق على فتح معبر حدودي جديد مقابل "شيلات"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن أحمد كرامي، محافظ إيلام، في مقابلة مع الصحفيين، الموافقة الرسمية من الحكومة العراقية على فتح معبر حدودي جديد مقابل معبر شيلات، وقال: "اتخذ هذا القرار نتيجة للمتابعة المستمرة من قبل وزارة الخارجية ومحافظة إيلام، وهو خطوة فعالة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين".

وقال: "بناءً على الكتاب الرسمي من وزارة خارجية جمهورية العراق، والذي تم إرساله إلى وزارة خارجية بلادنا عبر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وافقت الحكومة العراقية على إنشاء وفتح معبر حدودي جديد مقابل معبر جيلات من الجانب الإيراني".

وأضاف: "هذه الاتفاقية هي نتيجة جهود وتنسيق مكثفين بين وزارة الخارجية ومحافظة إيلام وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد والمؤسسات ذات الصلة في البلدين، ويمكن أن تمهد الطريق لتوسيع العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الجارين".

