ربط 1.5 مليون مشترك بالألياف الضوئية حتى نهاية العام؛ وتغطية 10 ملايين مشترك سنويًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح حميد فتاحي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والراديو، في مقابلة له مع الوكالة، حول آخر مستجدات تغطية الألياف الضوئية وتوصيلها في البلاد: يواصل المشغلون الحاصلون على ترخيص تنفيذ مشروع الألياف الضوئية العمل وفقًا لالتزاماتهم بموجب الترخيص، وقد أزلنا العقبات في وزارة الاتصالات، ونعقد اجتماعات دورية مع المشغلين في هذا الصدد.

وأضاف: "كما تتم مراقبة مشروع الألياف الضوئية بحضور معالي وزير الاتصالات، وإن شاء الله، سنمضي قدمًا في المشروع وفقًا للوعد الذي قطعناه للشعب ومهام خطة التنمية السابعة".

وأوضح فتاحي: حاليًا، ما يقرب من 9 ملايين مشترك تحت تغطية الألياف الضوئية في عموم البلاد، وقد تم توصيل أقل من مليون مشترك بالألياف الضوئية، وخطتنا واضحة. هدفنا هو الوصول إلى مليون ونصف مشترك بنهاية العام. ومن المخطط أيضًا تغطية حوالي 10 ملايين شخص سنويًا.

واختتم حديثه قائلاً: "على الرغم من العقبات مثل المشاكل الاقتصادية، وآثار الحرب، وعدم كفاية التعاون من بعض البلديات، فإننا نحاول متابعة التزامات البرنامج بدقة ومنهجية".

