إيران مستعدة للتعاون الثنائي مع ساحل العاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء 7 أكتوبر، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السيد "تاماكورا واتارا"، سفير ساحل العاج الجديد لدى طهران، على أهمية تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية كإحدى أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن إيران مستعدة تمامًا لتعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية ساحل العاج على طريق تحقيق الأهداف المشتركة، ومن المتوقع أن يتخذ فخامتكم خطوات جادة وثابتة في هذه المهمة الهامة نحو تحقيق هذه الأهداف.

كما اعتبر الرئيس تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خطوة ضرورية في صياغة سياسات وأطر التعاون، وأضاف: لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا على المبادئ الأخلاقية والعلاقات الإنسانية والهدوء والسكينة والأمن العالمي في طريق توسيع العلاقات مع جميع الدول، ونأمل أن يمهد وجودكم في إيران خلال المهمة الطريق لتعميق العلاقات الودية وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

كما نقل السفير الجديد لساحل العاج تحيات رئيس بلاده الحارة للرئيس بزشكيان، وقال: "نؤمن بأن الدبلوماسية يجب أن تخدم المصالح المشتركة وتعزز الصداقة بين الدول، وقد جئت إلى إيران بعزم راسخ على أداء هذه المهمة الهامة".

وأكد تاماكورا واتارا، مشيرًا إلى المكانة المرموقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العلاقات الإقليمية والدولية، والقدرات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا، قائلاً: "جمهورية ساحل العاج مهتمة بتعزيز التعاون مع إيران، ودور إيران ومكانتها يُلهماننا. ومن المقرر عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ونحن على استعداد لتعزيز التعاون في جميع المجالات، وخاصة في القطاع الزراعي".

